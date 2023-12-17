Энтузиаст решил соединить один из первых велосипедов и электричество: вот что вышло

Рама из трубчатой стали, полутораметровое переднее колесо и 350-ваттное заднее колесо от детского электромотоцикла — это визуальное зрелище. Неприводное переднее колесо надежно удерживается на раме резиновыми роликами, создавая плавный ход.

Вдохновленное фильмом «Дикий Дикий Запад», творение Терпстры не просто привлекает внимание, оно представляет собой причудливую смесь ностальгии и инноваций. Несмотря на то, что серийное производство не планируется, penn-E-farthing Терпстры демонстрирует безграничные возможности сочетания классической эстетики с передовыми электрическими двигателями, доказывая, что будущее транспорта может быть одновременно стильным и необычным.