Еще больше авторов присоединилось к борьбе против Microsoft и OpenAI

Этот иск последовал за аналогичной жалобой, поданной газетой The New York Times, в которой утверждалось о неправомерном использовании ее контента для обучения ИИ. Оба иска подчеркивают растущую озабоченность по поводу справедливой компенсации авторам, чьи работы служат основой для этих технологий стоимостью в миллиарды долларов.

Авторы утверждают, что Microsoft и OpenAI «просто украли» их работы, защищенные авторскими правами, и ввели их в системы искусственного интеллекта без разрешения. Они стремятся представлять более широкий класс авторов, чьи произведения могли быть аналогичным образом незаконно присвоены.

Требуется возмещение ущерба в размере до 150 000 долларов за каждое нарушенное произведение, что может составить миллионы для предполагаемой группы.

Адвокат Басбанеса и Гейджа, Майк Рихтер, утверждает, что их иск должен быть назван ведущим коллективным иском из-за его более широкого охвата и более ранней даты подачи. Он называет действия OpenAI «довольно возмутительными», приравнивая их к краже строительных материалов, спрятанных в доме.