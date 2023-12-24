Еще чуть-чуть и создатели ChatGPT будут стоить 100 миллиардов долларов

В дополнение к обсуждению финансирования OpenAI изучает финансовые возможности для предприятия по производству чипов в сотрудничестве с компанией G42 из Абу-Даби. Конкретные детали этого предприятия, включая потенциальное вливание от 8 до 10 миллиардов долларов от G42, остаются неопределенными.

Выпуск компанией ChatGPT, генеративного чатбота с искусственным интеллектом, в ноябре 2022 года значительно способствовал росту ее стоимости. Недавно генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что Microsoft займет место наблюдателя без права голоса в совете директоров компании. Эта новость последовала за временным отстранением Альтмана от должности в ноябре, что вызвало обеспокоенность заинтересованных сторон, но через четыре дня он был восстановлен в должности с заверениями о пересмотре структуры совета директоров.