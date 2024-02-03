Наука и технологии
Опубликовано 03 февраля 2024, 15:45
1 мин.

Если хотели использовать Bluetooth-мышь с VR-шлемом Apple, то лучше передумать

Долгожданная гарнитура Vision Pro от Apple стала менее удобной для некоторых пользователей. Новый документ поддержки подтверждает, что устройство не будет совместимо с Bluetooth-мышами.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Положительным моментом является то, что большинство Bluetooth-клавиатур, как от Apple, так и от других производителей, должны работать с Vision Pro без проблем. Кроме того, Magic Trackpad от Apple получит «зеленый свет».

Вот что вы не сможете использовать:

Старые клавиатуры и трекпады Apple со съёмными аккумуляторами.

Любые мыши Bluetooth.

К счастью для геймеров, большинство контроллеров сделанных под iPhone совместимы, включая контроллеры Xbox, PlayStation и другие, которые работают с iPadOS.

Что касается аудио, то все существующие наушники AirPods и Beats работают, причем AirPods Pro (2-го поколения) оптимизированы для Lossless Audio.

Apple не назвала причину исключения Bluetooth-мыши, оставив пользователей строить догадки. Некоторые подозревают ограничения в базовой технологии, другие указывают на возможные будущие планы по выпуску специальной мыши под Vision Pro.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.