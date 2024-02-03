Если хотели использовать Bluetooth-мышь с VR-шлемом Apple, то лучше передумать

Положительным моментом является то, что большинство Bluetooth-клавиатур, как от Apple, так и от других производителей, должны работать с Vision Pro без проблем. Кроме того, Magic Trackpad от Apple получит «зеленый свет».

Вот что вы не сможете использовать:

Старые клавиатуры и трекпады Apple со съёмными аккумуляторами.

Любые мыши Bluetooth.

К счастью для геймеров, большинство контроллеров сделанных под iPhone совместимы, включая контроллеры Xbox, PlayStation и другие, которые работают с iPadOS.

Что касается аудио, то все существующие наушники AirPods и Beats работают, причем AirPods Pro (2-го поколения) оптимизированы для Lossless Audio.

Apple не назвала причину исключения Bluetooth-мыши, оставив пользователей строить догадки. Некоторые подозревают ограничения в базовой технологии, другие указывают на возможные будущие планы по выпуску специальной мыши под Vision Pro.