Наука и технологии
05:15, 18 ноября 2023
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Если окажетесь на Марсе, не удивляйтесь странным зеленым свечениям

В результате нового открытия ученые с помощью орбитального аппарата Европейского космического агентства ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) наблюдали, как атмосфера Марса излучает жуткий зеленый свет в видимом спектре.

NASA/JPL-Caltech/Cornell Univ./Arizona State Univ.– E. W. Knutsen

NASA/JPL-Caltech/Cornell Univ./Arizona State Univ.– E. W. Knutsen

Несмотря на сходство с земными аврорами, марсианское свечение обусловлено иными процессами. Хотя о существовании этого явления подозревали в течение 40 лет, первое наблюдение было сделано десять лет назад с помощью орбитального аппарата Mars Express, а в 2020 г. ученые наблюдали его в видимом свете с помощью аппарата TGO во время марсианского дня.

Теперь впервые свечение было зафиксировано в ночное время с помощью орбитального аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter, что позволило получить неожиданные сведения и потенциальные ориентиры для будущих полетов на Марс.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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