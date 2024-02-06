Наука и технологии
Опубликовано 06 февраля 2024, 05:15
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Эта область мозга оказалась ключевой в развитии у птиц способности летать

Результаты анализа сканирования мозга современных голубей и исследований окаменелостей динозавров показали, что птицы смогли научиться летать благодаря увеличению одной из частей мозга — мозжечка.
Henri Weimerskirch CEBC CNRS

Henri Weimerskirch CEBC CNRS

Мозжечок в мозге отвечает за двигательный контроль и движение. Учёные давно предполагали, что эта область мозга важна для полёта у птиц, но прямых доказательств этой теории не было. В целом умение летать в процессе эволюции развилось только у птерозавров (древних динозавров), птиц и летучих мышей.

Amy Balanoff, Johns Hopkins Medicine

Amy Balanoff, Johns Hopkins Medicine

Эксперты решили выяснить, что объединяет эти три вида животных. Для этого они обратили внимание на работу мозга восьми голубей. Из 26 областей их мозга только в мозжечке наблюдалась значимая активность при полёте и в состоянии покоя.

Автор:Егор Ларионов
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