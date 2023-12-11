Эти комнатные растения практически не требуют ухода

Тайлер Вудворд, эксперт по здоровью и благополучию из Eden's Gate, отметил, что существует большое количество растений, которые отлично себя чувствуют при небольшом количестве солнечного света и минимальном поливе.

Самым популярным комнатным растением, которое сложно загубить, является мирная лилия. Она способна цвести в условиях низкой освещённости. В зимнее время её поливать нужно довольно редко.

На втором месте находится «растение-паук». Об этом цветке вы тоже можете на какое-то время «забыть». Важно при этом, чтобы растение получало достаточное количество солнечного света, почва у него была хорошо дренированная.