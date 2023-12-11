Эти комнатные растения практически не требуют ухода
Не у всех из нас есть время на то, чтобы постоянно поливать растения в доме. Вот за какими из них на самом деле почти не нужно ухаживать.
Housing.com
Тайлер Вудворд, эксперт по здоровью и благополучию из Eden's Gate, отметил, что существует большое количество растений, которые отлично себя чувствуют при небольшом количестве солнечного света и минимальном поливе.
Самым популярным комнатным растением, которое сложно загубить, является мирная лилия. Она способна цвести в условиях низкой освещённости. В зимнее время её поливать нужно довольно редко.
На втором месте находится «растение-паук». Об этом цветке вы тоже можете на какое-то время «забыть». Важно при этом, чтобы растение получало достаточное количество солнечного света, почва у него была хорошо дренированная.
Далее идёт денежное дерево. Поливать такие растения нужно раз в неделю, солнечный свет им нужен в умеренных дозах.
Алоэ вера - растение, за которым тоже легко ухаживать. Воды ему требуется совсем немного.
На пятом месте расположилось растение потос. Оно способно жить при слабом освещении и требует небольшого количества воды.