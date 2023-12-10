Эти рыбы способны спасти планету: но людям они нужны еще и для еды

Передовые технологии позволили открыть влияние мезопелагических рыб на связывание углерода. Эти существа переносят углерод с поверхности океана на глубину, играя решающую роль в борьбе планеты с изменением климата.

Пока исследователи наперегонки со временем пытаются определить количественные показатели углеродной способности мезопелагических рыб, на горизонте замаячила новая угроза. Та же технология, которая позволяет проводить исследования, делает этих рыб заманчивой целью для добычи.

Поскольку мир смотрит на мезопелагические виды как на потенциальный источник пищи, ученые оказались в ситуации гонки со временем, чтобы понять и защитить этих «героев» климата, пока не стало слишком поздно.