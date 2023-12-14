Эти ведущие новостей говорят на множестве языков, но ни один из них не существует

Подход Channel1 заключается в том, что ИИ курирует персонализированные, локализованные новости, собранные из надежных глобальных источников. Но настоящая революция заключается в возможностях ИИ: он создает кадры там, где камеры не смогли зафиксировать события, переводит сообщения очевидцев и мгновенно анализирует настроения, основываясь на реакции социальных сетей.

ИИ-ведущие обещают будущее, в котором зрители смогут настраивать ведущего, язык и стиль, предоставляя новости в соответствии с личными вкусами. Ежедневные новостные программы Channel1 для глобальной аудитории со временем превратятся в персонализированные презентации через приложение для смартфонов.

Полноценный запуск ожидается в 2024 году, а пока можете посмотреть демонстрацию работы ИИ на их сайте.