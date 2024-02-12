Наука и технологии
Опубликовано 12 февраля 2024, 15:00
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Эти вещи собака точно знает о своём хозяине

Специалисты предполагают, что собаки могут запоминать язык тела людей и по нему «читать» человека. Вот что конкретно эти питомцы способны узнать о людях.
Pinterest

Pinterest

Что человек хочет сделать по отношению к собаке. Благодаря наблюдению за человеком собаки способны предугадывать его действия. Эксперты из Неаполитанского университета обнаружили также, что эти питомцы могут предсказывать поведение людей по запахам.

Грусть хозяина. Научно доказано, что собаки считывают мимику людей и понимают их эмоции. Кроме того, выяснилось, что больше интереса у этих животных не к весёлым людям, а к печальным.

iXBT.com

iXBT.com

Болезнь человека. Оказывается, собаки могут почувствовать, что у человека рак лёгких, почти в 70% случаев. Кроме того, при помощи облизывания родимых пятен питомцы способны указывать на рак кожи.

Страх хозяина. Собака это обязательно почувствует из-за адреналина в крови человека, а также из-за его неосознанных действий и движений.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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