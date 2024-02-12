Эти вещи собака точно знает о своём хозяине

Что человек хочет сделать по отношению к собаке. Благодаря наблюдению за человеком собаки способны предугадывать его действия. Эксперты из Неаполитанского университета обнаружили также, что эти питомцы могут предсказывать поведение людей по запахам.

Грусть хозяина. Научно доказано, что собаки считывают мимику людей и понимают их эмоции. Кроме того, выяснилось, что больше интереса у этих животных не к весёлым людям, а к печальным.