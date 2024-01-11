Это случилось: в США регулятор впервые одобрил спотовый биткоин-ETF

Теперь инвесторы смогут вкладываться в актив суммарной стоимостью $1,7 трлн, а цена акций напрямую будут зависеть от текущего курса BTC.

SEC одобрила 11 заявок от крупнейших игроков американского финансового сектора. Мандат SEC состоит из трёх частей, включает защиту инвесторов и санкционирует предоставление финансирования от тяжеловесов отрасли BlackRock, Invesco и Fidelity более мелким конкурентам, включая Valkyrie, чтобы начать первые торги в четверг, 11 января.

Отмечается, что оппозиция государства к биткоину длилась 10 лет.