Наука и технологии
19:30, 29 ноября 2023
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Это Т-1000? Создан изменяющий поведение при разной температуры материал

Исследователи представили передовой композитный материал, который меняет свое поведение в зависимости от температуры, предвещая новую эру в автономной робототехнике.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Разработанный Иллинойским университетом Урбана-Шампейн в сотрудничестве с Хьюстонским университетом, этот материал, созданный с использованием двух различных полимеров и 3D-печати, динамически реагирует на изменения температуры, адаптируясь к задачам без вмешательства человека.

Shelly Zhang and Science Advances, volume 9, issue 47, November 22, 2023.

Shelly Zhang and Science Advances, volume 9, issue 47, November 22, 2023.

Представьте себе материал, который при низких температурах имитирует мягкую резину, а при нагревании превращается в жесткий пластик. Сферы применения умопомрачительны: от роботов, регулирующих свою грузоподъемность, до умного реагирования на различные опасности.

Этот материал, созданный с помощью компьютерных алгоритмов, должен произвести прорыв в области робототехники, проложив путь к созданию машин, способных автономно адаптироваться и взаимодействовать с окружающей средой.

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