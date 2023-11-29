Это Т-1000? Создан изменяющий поведение при разной температуры материал
Исследователи представили передовой композитный материал, который меняет свое поведение в зависимости от температуры, предвещая новую эру в автономной робототехнике.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Разработанный Иллинойским университетом Урбана-Шампейн в сотрудничестве с Хьюстонским университетом, этот материал, созданный с использованием двух различных полимеров и 3D-печати, динамически реагирует на изменения температуры, адаптируясь к задачам без вмешательства человека.
Представьте себе материал, который при низких температурах имитирует мягкую резину, а при нагревании превращается в жесткий пластик. Сферы применения умопомрачительны: от роботов, регулирующих свою грузоподъемность, до умного реагирования на различные опасности.
Этот материал, созданный с помощью компьютерных алгоритмов, должен произвести прорыв в области робототехники, проложив путь к созданию машин, способных автономно адаптироваться и взаимодействовать с окружающей средой.