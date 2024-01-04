Эволюцию человека назвали проблемой для спасения климата Земли

На протяжении тысячелетий люди оттачивали свои навыки добычи ресурсов, распространяясь в новые среды и оставляя за собой все более тяжелый след. Культурная адаптация с ее быстрым накоплением знаний и технологий обеспечила эту экспансию.

Сегодня мы колонизировали все пригодные для жизни земли и исчерпали многие ресурсы. Наша индустриальная практика, особенно зависимость от ископаемого топлива, привела к глобальному экологическому кризису, угрожающему нашему будущему. Исторически сложилось так, что устойчивые системы появились только после того, как давление на ресурсы заставило общество адаптироваться. Это означает, что мы, как правило, реагируем, а не предотвращаем.

Экологические решения, такие как региональное управление водными ресурсами, требуют сотрудничества в том же масштабе, что и проблема. Для создания таких глобальных систем требуется функциональное планетарное общество, которого у нас сейчас нет.

Дилемма эволюции: в мире конкурирующих субглобальных групп культурная эволюция стимулирует конкуренцию за ресурсы и краткосрочную выгоду, отдавая приоритет национальным или корпоративным интересам, а не глобальным решениям. Это обостряет конфликты за ресурсы и даже может привести к вымиранию человечества, пишут ученые.

Итак, что же это значит?

Борьба с изменением климата, в отличие от прошлых экологических проблем, требует активного глобального сотрудничества и скоординированных действий, прежде чем мы потерпим крах. Наши нынешние системы, такие как Парижское соглашение, не обладают необходимыми полномочиями и масштабами.

Нам необходимо поощрять инновационную политику, такую как рыночное регулирование и обязательные договоры, которые поощряют этическое взаимное самоограничение и связывают человечество в единое целое. Также необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, как человеческая эволюция влияет на глобальное сотрудничество и экологические проблемы, прокладывая путь к эффективным решениям.