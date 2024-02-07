Опубликовано 07 февраля 2024, 11:15
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Еврокомиссия предложила сократить выбросы углекислого газа на 90% до 2040 года
Европейская Комиссия предложила уменьшить выбросы углекислого газа от ископаемых топлив на 90% к 2040 году в сравнении с уровнем 1990 года. Это цель для трансформации энергетической системы Евросоюза, но детали предложенного плана вызывают различные реакции.
Ferra.ru
Формальное предложение еще предстоит быть выдано, уже поступила критика по поводу того, насколько много из сокращений выбросов следует получить за счет рискованных тактик на улавливание, а не предотвращения загрязнения. Некоторые экологические группы критикуют пробел в проекте: в нем упоминается поэтапное прекращение использования угля, но нет стратегии для постепенного сокращения использования нефти и газа.
Цель на 2040 год также включает в себя дорогостоящие технологии, прикрепленные к электростанциям и другим источникам загрязнения, которые должны захватывать часть CO2, выделяемого при сжигании ископаемых топлив, прежде чем он сможет выбрасываться в окружающую среду.