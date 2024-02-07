Еврокомиссия предложила сократить выбросы углекислого газа на 90% до 2040 года

Формальное предложение еще предстоит быть выдано, уже поступила критика по поводу того, насколько много из сокращений выбросов следует получить за счет рискованных тактик на улавливание, а не предотвращения загрязнения. Некоторые экологические группы критикуют пробел в проекте: в нем упоминается поэтапное прекращение использования угля, но нет стратегии для постепенного сокращения использования нефти и газа.

Цель на 2040 год также включает в себя дорогостоящие технологии, прикрепленные к электростанциям и другим источникам загрязнения, которые должны захватывать часть CO2, выделяемого при сжигании ископаемых топлив, прежде чем он сможет выбрасываться в окружающую среду.