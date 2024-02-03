Опубликовано 03 февраля 2024, 12:00
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Евросоюз единогласно утвердил правила регулирования ИИ
Все страны, входящие в Евросоюз, поддержали принятие единого «глобального» закона ЕС о стандартах регулирования искусственного интеллекта. Голосование состоялось после отказа Франции от претензий на закон о регулировании ИИ после того, как было предложено ввести максимально строгие требования.
Ferra.ru
Правила направлены на выработку общих европейских стандартов регулирования ИИ во всех отраслях: от банковской до социальной и технологической. Будут разработаны и правила использования ИИ в сфере государственной безопасности, военной сфере и охраны правопорядка.
К тому же будущий закон направлен на развитие конкуренции в разработке ИИ. Также Еврокомиссия следит за развитием дипфейков, поэтому усилия будут направлены и на борьбу с этими манипуляциями.
Для соблюдения процедуры 13 февраля за принятие закона проголосует профильный комитет ЕС, затем Европарламент. Новые правила вступят в силу в середине весны 2024 года, а применяться начнут в 2026.