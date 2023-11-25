Наука и технологии
20:15, 25 ноября 2023
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Фантастическая цена: аналитик предсказал стоимость биткоина в $2 млн к 2026 году

Известный в Европе инвестор и криптоаналитик Рауль Пал, основатель финансового сообщества и инвестиционной платформы Real Vision, назвал биткоин «самым эффективным активом всех времён».

Ferra.ru

Ferra.ru

Пал представил бычий график, на котором показал рост биткоина по сравнению золотом. С 2013 года, начиная с $15, биткоин вырос до $37253 в 2023 — на 275000%. Золото показало рост менее чем на 50% — с $1250 в 2013 году до $2000 в текущем году.

Кроме того, Пал представил логарифмический график, в котором обозначил тенденцию роста до 2026 года. По мнению эксперта, если ничего не изменится, в 2026 году стоимость этой монеты достигнет $2 млн за единицу.

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