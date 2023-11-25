Фантастическая цена: аналитик предсказал стоимость биткоина в $2 млн к 2026 году

Пал представил бычий график, на котором показал рост биткоина по сравнению золотом. С 2013 года, начиная с $15, биткоин вырос до $37253 в 2023 — на 275000%. Золото показало рост менее чем на 50% — с $1250 в 2013 году до $2000 в текущем году.

Кроме того, Пал представил логарифмический график, в котором обозначил тенденцию роста до 2026 года. По мнению эксперта, если ничего не изменится, в 2026 году стоимость этой монеты достигнет $2 млн за единицу.