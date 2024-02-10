Фармацевтику США обвинили в приоритете прибыли над здоровьем людей

Цены на лекарства в США намного выше, чем в других развитых странах, причем американцы платят за рецептурные препараты почти в три раза больше. Интересно, что в Сенате страны обратили внимание на то, что фармацевтические компании тратят миллиарды на вознаграждение руководителей, дивиденды и обратный выкуп акций больше, чем на исследования и разработки (НИОКР) новых лекарств. А на этом фоне те же компании используют «патентные заросли» для расширения монополии и блокирования выхода на рынок более дешевых альтернатив.

Председатель сенатского комитета по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Берни Сандерс (I-Vt.) возглавил допрос руководителей компаний Johnson & Johnson, Merck и Bristol Myers Squibb. Сандерс подчеркнул человеческие жертвы высоких цен на лекарства, поскольку многие американцы не могут позволить себе их приобрести.

Генеральный директор компании Bristol Myers Squibb отказался взять на себя обязательство снизить цену на лекарство в США до уровня его стоимости в Канаде. Фармацевтическая торговая группа PhRMA утверждает, что сравнение цен в США с другими странами «вредит пациентам» и что американцы имеют более быстрый доступ к новым лекарствам.