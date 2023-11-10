Наука и технологии
23:15, 10 ноября 2023
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Фиаско Fitbit: Google перестала продавать устройства в большинстве стран мира

Google неожиданным образом приостановила продажу устройств Fitbit во многих странах мира, оставив пользователей в недоумении. Технологический гигант без лишнего шума убрал модели Fitbit с полок магазинов примерно в 30 странах, включая регионы Европы, Латинской Америки и Азии.

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Хотя Google утверждает, что это решение направлено на приведение в соответствие портфеля аппаратного обеспечения Pixel с региональной доступностью, данный шаг вносит еще одну путаницу в приобретение Fitbit.

Существующие пользователи Fitbit не должны паниковать, поскольку компания обещает постоянную поддержку, обновления программного обеспечения и исправления безопасности для их устройств. Google утверждает, что гарантии будут соблюдаться, а служба поддержки клиентов останется доступной.

Это неожиданное решение ставит под сомнение стратегию технологического гиганта по интеграции Fitbit в свою линейку продуктов, что заставляет пользователей и отраслевых наблюдателей задаваться вопросом о том, что будет дальше с этим брендом, ориентированным на фитнес, под властью Google.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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