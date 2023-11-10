Фиаско Fitbit: Google перестала продавать устройства в большинстве стран мира

Хотя Google утверждает, что это решение направлено на приведение в соответствие портфеля аппаратного обеспечения Pixel с региональной доступностью, данный шаг вносит еще одну путаницу в приобретение Fitbit.

Существующие пользователи Fitbit не должны паниковать, поскольку компания обещает постоянную поддержку, обновления программного обеспечения и исправления безопасности для их устройств. Google утверждает, что гарантии будут соблюдаться, а служба поддержки клиентов останется доступной.

Это неожиданное решение ставит под сомнение стратегию технологического гиганта по интеграции Fitbit в свою линейку продуктов, что заставляет пользователей и отраслевых наблюдателей задаваться вопросом о том, что будет дальше с этим брендом, ориентированным на фитнес, под властью Google.