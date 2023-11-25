Формула-1 начнёт использовать ИИ для борьбы с нарушениями правил гонок

Технология машинного зрения будет автоматически анализировать форму автомобиля и распознавать количество пикселей, выходящих за пределы границы — белой линии, за которую нельзя выезжать всеми четырьмя колёсами. Но задача состоит не в обнаружении нарушений, а наоборот, в отсечении тех случаев, которые нарушениями не являются, чтобы оставить только собственно выезд за линию.

Предполагается, что технология позволит снизить нагрузку на модераторов Центра удалённого управления, которые вручную отбирают нарушения из огромного количества записей. Например, всего 4 человека обрабатывали 1200 эпизодов на гонках Гран-при Австрии в июле текущего года. Новая технология будет впервые применена во время проведения гонок Гран-при Абу-Даби.

Мэлион сравнил использование машинного зрения для отсечения записей без нарушений с медицинской практикой, в которой используется ИИ.

«Они не хотят использовать компьютерное зрение для диагностики рака, они хотят с его помощью отбросить 80% случаев, когда рака явно нет, чтобы дать хорошо обученным людям больше времени для изучения 20%. Именно на это мы и нацелены», — рассказал руководитель.