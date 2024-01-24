Футбольный клуб решил искать новых игроков с помощью ИИ

ИИ-инструмент генерирует списки потенциальных рекрутов на основе заданных требований, предоставляя глубокую информацию об эффективности каждого игрока. Объединяя метрические показатели скаутинга с наблюдениями, ориентированными на человека. Президент футбольного клуба «Севилья» Хосе Мария дель Нидо Карраско считает, что сотрудничество с IBM окажет положительное влияние как на клуб, так и на спортивную индустрию, подчеркивая роль технологий в формировании будущего организации.

Председатель и генеральный директор IBM EMEA Ана Паула Ассис выразила гордость за сотрудничество с ФК «Севилья» в использовании возможностей генеративного ИИ IBM watsonx, подчеркнув преобразующий потенциал ИИ в модернизации футбольных операций и улучшении работы футбольных скаутов.

Это сотрудничество соответствует более широкой бизнес- и технологической стратегии ФК «Севилья», направленной на использование данных и искусственного интеллекта для оптимизации футбольных операций и принятия более обоснованных решений по подбору персонала.