Наука и технологии
Опубликовано 24 января 2024, 22:30
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Футбольный клуб решил искать новых игроков с помощью ИИ

IBM и футбольный клуб «Севилья» представили Scout Advisor, инструмент искусственного интеллекта, призванный усовершенствовать скаутинг и подбор игроков для футбольного клуба. Построенный на платформе IBM watsonx, Scout Advisor использует обработку естественного языка и базовые модели для анализа огромного количества данных в базах данных ФК «Севилья», включая количественные показатели и качественную информацию из более чем 200 000 скаутских отчетов.
Ferra.ru

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ИИ-инструмент генерирует списки потенциальных рекрутов на основе заданных требований, предоставляя глубокую информацию об эффективности каждого игрока. Объединяя метрические показатели скаутинга с наблюдениями, ориентированными на человека. Президент футбольного клуба «Севилья» Хосе Мария дель Нидо Карраско считает, что сотрудничество с IBM окажет положительное влияние как на клуб, так и на спортивную индустрию, подчеркивая роль технологий в формировании будущего организации.

Председатель и генеральный директор IBM EMEA Ана Паула Ассис выразила гордость за сотрудничество с ФК «Севилья» в использовании возможностей генеративного ИИ IBM watsonx, подчеркнув преобразующий потенциал ИИ в модернизации футбольных операций и улучшении работы футбольных скаутов.

Это сотрудничество соответствует более широкой бизнес- и технологической стратегии ФК «Севилья», направленной на использование данных и искусственного интеллекта для оптимизации футбольных операций и принятия более обоснованных решений по подбору персонала.

Автор:Булат Кармак
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