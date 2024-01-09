Garmin представил первый в мире пульсометр, прикрепляемый к спортивным лифчикам

HRM-Fit от Garmin – это необычный датчик, который крепится к нижней части спортивного бюстгальтера, обеспечивая точные данные о сердцебиении и тренировках.

По словам Сьюзан Лайман, вице-президента по глобальному потребительскому маркетингу в Garmin, этот пульсометр совместим с бюстгальтерами средней и высокой поддержки, включая модели от Adidas, Under Armour и других брендов.

HRM-Fit также синхронизируется с совместимыми умными часами Garmin, передавая данные о темпе, дистанции и длине шага.

Если вы забыли часы дома, устройство может сохранять данные о тренировке, включая количество сожженных калорий и интенсивность, а затем передавать их на часы, как только они окажутся в пределах досягаемости.