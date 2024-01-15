Наука и технологии
11:15, 15 января 2024
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Гарнитуру Apple Vision Pro невозможно купить без iPhone или iPad со сканером Face ID

Apple вовсю готовится к запуску своей новейшей гарнитуры дополненной реальности, Vision Pro.

Medium

Medium

Однако есть одна уникальная особенность в процессе предзаказа новинки: для оформления предварительного заказа на Apple Vision Pro, необходимо выполнить сканирование лица с помощью Face ID на iPhone или iPad.

Это сканирование позволит Apple точно настроить гарнитуру под индивидуальные размеры лица каждого клиента.

Для тех, кто носит очки, Apple сотрудничает с Zeiss для создания индивидуальных оптических вставок, которые можно заказать за дополнительную плату, предоставив свой актуальный рецепт от окулиста.

Отметим, что Vision Pro, оцененная в $3499, предназначена не только для развлечений, но и для переосмысления способов взаимодействия с другими людьми через виртуальные социальные платформы.

Автор:Булат Кармак
Редакция
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