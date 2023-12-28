Газета The New York Times засудит OpenAI за обучение чат-бота на статьях издания
Одно из крупнейших американских медиа, газета The New York Times, подала в суд на компании, разрабатывающие ИИ — Microsoft и OpenAI — за обучение своих чат-ботов на статьях. Это первое крупное издание, которое подало в суд на Microsoft и OpenAI.
Ferra.ru
Иск был подан в Федеральный окружной суд Манхэттена. Издание не требует какой-то конкретной суммы компенсации морального ущерба, но в иске говорится о том, что компании, нарушившие авторские права The Times должны быть наказаны на «миллиарды долларов законного и фактического ущерба». Истец настаивает, что претензии связаны с «незаконным копированием и использованием уникально ценных работ The Times».
Причём одна из главных претензий The Times к разработчикам ИИ в том, что теперь их чат-боты конкурируют с газетой как источники достоверной информации.
И, хотя газета не требует денег от ответчиков, но призывает все ведущие медиа «уничтожить любые модели чат-ботов и обучающие данные, которые используют материалы The Times, защищённые авторским правом».