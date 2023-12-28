Газета The New York Times засудит OpenAI за обучение чат-бота на статьях издания

Иск был подан в Федеральный окружной суд Манхэттена. Издание не требует какой-то конкретной суммы компенсации морального ущерба, но в иске говорится о том, что компании, нарушившие авторские права The Times должны быть наказаны на «миллиарды долларов законного и фактического ущерба». Истец настаивает, что претензии связаны с «незаконным копированием и использованием уникально ценных работ The Times».

Причём одна из главных претензий The Times к разработчикам ИИ в том, что теперь их чат-боты конкурируют с газетой как источники достоверной информации.

И, хотя газета не требует денег от ответчиков, но призывает все ведущие медиа «уничтожить любые модели чат-ботов и обучающие данные, которые используют материалы The Times, защищённые авторским правом».