Наука и технологии
11:15, 28 декабря 2023
1 мин.

Газета The New York Times засудит OpenAI за обучение чат-бота на статьях издания

Одно из крупнейших американских медиа, газета The New York Times, подала в суд на компании, разрабатывающие ИИ — Microsoft и OpenAI — за обучение своих чат-ботов на статьях. Это первое крупное издание, которое подало в суд на Microsoft и OpenAI.

Ferra.ru

Ferra.ru

Иск был подан в Федеральный окружной суд Манхэттена. Издание не требует какой-то конкретной суммы компенсации морального ущерба, но в иске говорится о том, что компании, нарушившие авторские права The Times должны быть наказаны на «миллиарды долларов законного и фактического ущерба». Истец настаивает, что претензии связаны с «незаконным копированием и использованием уникально ценных работ The Times».

Причём одна из главных претензий The Times к разработчикам ИИ в том, что теперь их чат-боты конкурируют с газетой как источники достоверной информации.

И, хотя газета не требует денег от ответчиков, но призывает все ведущие медиа «уничтожить любые модели чат-ботов и обучающие данные, которые используют материалы The Times, защищённые авторским правом».

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.