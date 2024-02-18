Где соцсети и давние текста встречаются: новый метод анализа болезней растений

Команда исследователей изучила исторические документы, такие как отчеты фермеров и новостные статьи за 1843−1845 годы — период, предшествовавший опустошительному голоду. Просматривая документы по таким ключевым словам, как «картофельная гниль» и «картофельная болезнь», они смогли составить карту распространения патогена на северо-востоке США, прежде чем он перебрался в Европу.

Но исследователи не остановились на этом. Они также обратились к современному миру социальных сетей, проанализировав твиты, содержащие ключевые слова, связанные с поздней вспышкой с 2012 по 2022 год. В результате такого «анализа социальных сетей» выяснилось кое-что интересное: большинство обсуждений в Twitter велось учеными, которые делились своими исследованиями, а не обычными гражданами, напрямую комментировавшими болезнь.

Тем не менее, анализ подтвердил, что районы, пострадавшие от поздней болезни в 1840-х годах, продолжают бороться с ней и сегодня. Кроме того, в результате поиска в Google Ngram было обнаружено удивительное открытие: всплеск сообщений о позднем увядании в 1950-х годах. Дальнейшее исследование показало, что после Второй мировой войны в США произошла значительная вспышка заболевания томатов, что может свидетельствовать о появлении нового штамма.

В будущем команда планируют расширить свою работу и применить эти методы, основанные на данных, для отслеживания других болезней и вредителей растений.