Geely запустила 11 спутников для поддержки спутниковой связи в своих автомобилях

11 спутников успешно вышли на заданную орбиту, и запуск прошел успешно. Этот запуск стал 508-м полетом ракеты-носителя серии Long March. Geely Constellation — это первая группировка спутников связи, навигации и дистанционного зондирования, самостоятельно разработанная дочерней компанией Geely Time and Space Technology.

Согласно плану, Geely завершит развертывание первой фазы 72-спутниковой группировки в 2025 году, и к этому времени она сможет предоставлять услуги спутниковых приложений глобальным пользователям и обеспечит возможность глобального позиционирования без «слепых зон».

После запуска спутника Geely Galaxy E8 станет первым телефоном, оснащенным разработанной Geely технологией спутниковой связи, которая позволит пользователям получать сообщения через спутник.