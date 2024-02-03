Наука и технологии
Опубликовано 03 февраля 2024, 18:00
1 мин.

Geely запустила 11 спутников для поддержки спутниковой связи в своих автомобилях

3 февраля 2024 г. в 7:37 по пекинскому времени с космодрома Сичан с помощью ракеты-носителя Long March 2C были успешно запущены 11 спутников группы Geely Constellation.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

11 спутников успешно вышли на заданную орбиту, и запуск прошел успешно. Этот запуск стал 508-м полетом ракеты-носителя серии Long March. Geely Constellation — это первая группировка спутников связи, навигации и дистанционного зондирования, самостоятельно разработанная дочерней компанией Geely Time and Space Technology.

Согласно плану, Geely завершит развертывание первой фазы 72-спутниковой группировки в 2025 году, и к этому времени она сможет предоставлять услуги спутниковых приложений глобальным пользователям и обеспечит возможность глобального позиционирования без «слепых зон».

После запуска спутника Geely Galaxy E8 станет первым телефоном, оснащенным разработанной Geely технологией спутниковой связи, которая позволит пользователям получать сообщения через спутник.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.