Наука и технологии
Опубликовано 24 февраля 2024, 09:00
1 мин.

Гендиректор Intel понадеялся на ИИ в деле возвращения компании на первое место

Intel, некогда титан чипмейкерского рынка, под руководством генерального директора Пэта Гелсингера нацелена на резкий «камбэк». Столкнувшись с такими проблемами, как отставание в области мобильных устройств и производства, Гелсингер объявил о восстановлении позиций, сосредоточившись на основных инженерных разработках, обновленном плане производства и развивающейся области искусственного интеллекта (ИИ).
Ferra

Ferra

Какие у Intel планы?

Ребрендинг литейного бизнеса: Intel позиционирует себя как «системное литейное производство эпохи ИИ», привлекая таких клиентов, как Microsoft, своим новейшим производственным процессом 18A, обещающим «эффективность и возможности», сопоставимые с предложениями TSMC.

Ориентация на генеративный ИИ: Гелсингер считает, что Intel занимает уникальную позицию для захвата всего рынка ИИ, а не только сегмента, где доминируют GPU, который в настоящее время возглавляет Nvidia. Это предполагает предоставление не только чипов, но и сетей, памяти и цепочек поставок для развития ИИ.

Новая технология Intel обещает повысить производительность и плотность размещения микросхем, что в перспективе позволит выпускать большее их количество на одной пластине и повысит ценность для клиентов.

Intel приглашает лидеров индустрии, таких как Nvidia и Alphabet, воспользоваться услугами своего литейного производства, стремясь стать ведущим чипмейкером для разработок в области ИИ.

По словам Intel, компания получает первый доступ к самому современному оборудованию для производства микросхем, что может дать ей преимущество перед конкурентами, такими как TSMC.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.