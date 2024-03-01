Гендиректор Intel «поставил всю компанию» на новейший техпроцесс

18A — это пятое поколение технологических узлов Intel в рамках ее новейшей дорожной карты, направленной на возвращение технологического лидерства. После Intel 7 (процессоры Alder Lake и Raptor Lake) и недавно выпущенного Intel 4 (процессоры Meteor Lake), 20A ожидается в конце этого года вместе с Arrow Lake, и, наконец, 18A в 2025 году.

Почему 18A так важен? В нем реализована технология подачи питания на заднюю панель, также известная как PowerVia. Это означает, что питание транзисторов чипа подается снизу, а не сверху, что устраняет помехи, вызванные линиями питания, проходящими через несколько слоев проводки. По словам Гелсингера, это важный момент для индустрии, позволяющий повысить производительность и расширить возможности дизайна чипов.

Кроме того, 18A играет центральную роль в амбициозном плане Intel стать вторым по величине литейным производством чипов в мире к 2030 году, бросив вызов нынешнему лидеру TSMC и занимающей второе место Samsung.