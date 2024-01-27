Гендиректор Microsoft раскритиковал сгенерированные ИИ порнофото Тейлор Свифт

Наделла подчеркнул, что необходимо создать комплексные ограждения вокруг технологий, обеспечивающие создание более безопасного контента. При этом он отметил, что важнейшими элементами регулирования использования технологий являются более широкое сближение норм в обществе и сотрудничество между законом, правоохранительными органами и технологическими платформами.

Инцидент с Тейлор Свифт подчеркивает масштабное влияние работы небольшого сообщества, поднимая вопросы о регулировании открытых инструментов ИИ. Несмотря на предпринимаемые усилия по борьбе с сексуальными изображениями без согласия, включая предлагаемые законодательные меры, четкий набор решений по-прежнему не найден.