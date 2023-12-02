Гендиректор Nvidia все еще переживает, что компания потерпит крах

Хуанг вспомнил о том, что в 1995 году Nvidia едва не обанкротилась, и о последующих близких к этому событиях, подчеркнув, что невзгоды оказывают длительное влияние. Несмотря на то, что Хуанга называют одним из самых влиятельных людей и «самым популярным генеральным директором», он признался: «Я не просыпаюсь гордым и уверенным. Я просыпаюсь обеспокоенным и озабоченным».

Живя в постоянном состоянии страха, Хуанг видит преимущества в повышенной концентрации внимания во время испытаний, утверждая: «Мне нравится жить в состоянии, когда мы вот-вот погибнем. В таком состоянии я работаю лучше всего». Несмотря на беспокойство, он находит утешение в том, что приходит домой и говорит жене: «Сегодня я спас компанию».