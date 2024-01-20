Гендиректору OpenAI захотелось миллиардов для мировой сети производства ИИ-чипов

План предусматривает сотрудничество с ведущими производителями чипов, чтобы удовлетворить растущий спрос на чипы для поддержки сложных моделей ИИ, таких как GPT-4 и DALL-E.

Нехватка мощностей для производства чипов высокого класса обострила гонку за их размещение, а графические процессоры H100 от Nvidia удерживают фактическую монополию на рынке. Инициатива Альтмана, который сталкивается с конкуренцией со стороны таких технологических гигантов, как Apple, требует значительных инвестиций для покрытия расходов.

В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, включая SoftBank Group и холдинговую компанию G42, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта. Другие технологические компании, такие как Microsoft и Amazon, также занялись производством собственных чипов для поддержки разработки моделей ИИ.