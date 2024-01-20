Наука и технологии
Опубликовано 20 января 2024, 20:15
1 мин.

Гендиректору OpenAI захотелось миллиардов для мировой сети производства ИИ-чипов

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман, как сообщается, ведет переговоры о привлечении миллиардов для создания глобальной сети фабрик по производству чипов искусственного интеллекта.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

План предусматривает сотрудничество с ведущими производителями чипов, чтобы удовлетворить растущий спрос на чипы для поддержки сложных моделей ИИ, таких как GPT-4 и DALL-E.

Нехватка мощностей для производства чипов высокого класса обострила гонку за их размещение, а графические процессоры H100 от Nvidia удерживают фактическую монополию на рынке. Инициатива Альтмана, который сталкивается с конкуренцией со стороны таких технологических гигантов, как Apple, требует значительных инвестиций для покрытия расходов.

В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, включая SoftBank Group и холдинговую компанию G42, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта. Другие технологические компании, такие как Microsoft и Amazon, также занялись производством собственных чипов для поддержки разработки моделей ИИ.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.