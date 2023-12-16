Глава американского регулятора признал, что рассматривать ETF его вынудили суды

По словам главы SEC, ведомство столкнулось с давлением суда. В августе Апелляционный суд округа Колумбия постановил о необходимости SEC пересмотреть практику работы с заявками касательно криптовалюты, в частности, ETF. До этого SEC всегда отклоняла такие заявки.

И Комиссии как ведомству, и Генслеру как его председателю с личным, весьма скептическим отношением к криптовалютам, пришлось учесть соответствующую судебную практику.

«В прошлом мы отклонили несколько таких заявок, но суды округа Колумбия приняли решение. Поэтому мы по-новому взглянули на это, основываясь на этих судебных решениях», — подчеркнул Генслер в своём выступлении.