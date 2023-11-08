Наука и технологии
19:30, 08 ноября 2023
1 мин.

Глава Сбера рассказал, сколько рублей должен стоить один доллар

Глава Сбербанка Герман Греф озвучил своё видение «фундаментального» курса доллара США, оценив его в диапазоне 85 — 90 рублей.

Ferra.ru

Ferra.ru

Это заявление прозвучало на фоне обсуждения экономических перспектив и стабильности национальной валюты России.

Греф подчеркнул, что текущие тенденции указывают на стабилизацию рубля, и предположил, что к концу 2023 года сохранение курса валюты на уровне, близком к текущему, более вероятно, чем его снижение.

Эксперт не ожидает значительных колебаний рубля относительно доллара в обозримом будущем. Эти комментарии прозвучали на пресс-конференции, следующей за заседанием наблюдательного совета Сбербанка, и были отмечены как важный индикатор для рынка в целом.

Они отражают уверенность в стабильности российской экономики и предоставляют ориентир для бизнеса и инвесторов в планировании их деятельности на ближайшее время.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=1981614
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.