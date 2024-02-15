GlobalFoundries ухудшила свои прогнозы: дешевые микросхемы теряют популярность

Избыточные запасы: заказчики в таких секторах, как связь и центры обработки данных, в настоящее время заняты очисткой имеющихся запасов микросхем, что снижает их непосредственный спрос на новые.

Миграция передовых процессов: ведущие чипмейкеры, такие как AMD и Qualcomm, переходят на более современные технологические процессы для своих продуктов, которые GlobalFoundries в настоящее время не предлагает. Это ставит ее в невыгодное положение при получении таких дорогостоящих контрактов.

Цена акций GlobalFoundries упала на 4% после этого объявления. Компания ожидает, что выручка за первый квартал составит от 1,50 до 1,54 миллиарда долларов, что значительно ниже прогноза аналитиков в 1,76 миллиарда долларов. Ожидается, что скорректированная прибыль на акцию также не оправдает прогнозов и составит от 18 до 28 центов против ожидаемых 46 центов.

GlobalFoundries сохраняет оптимизм в отношении автомобильного сектора, ожидая дальнейшего роста доходов в связи с растущим спросом на полупроводники в современных автомобилях.