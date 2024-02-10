Глобальные продажи полупроводников рухнули в 2023 году

Мировые продажи микросхем в 2023 году составили 526,8 миллиарда долларов, что ниже 574,1 миллиарда долларов в 2022 году. Во второй половине 2023 года продажи сильно возросли, а в четвертом квартале рост составил 11,6% по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году в отрасли прогнозируется двузначный рост.

Интересно, что «умные» продукты и автомобильные системы были самыми успешными сегментами в 2023 году.

Хотя общие показатели 2023 года не были звездными, резкий подъем во второй половине года демонстрирует устойчивость отрасли. Президент SIA Джон Нойффер настроен оптимистично, прогнозируя двузначный рост рынка в 2024 году. Этот оптимизм подкрепляется важнейшей ролью, которую полупроводники играют в различных технологиях, и растущим спросом на чипы в различных отраслях.