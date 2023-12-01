Наука и технологии
20:15, 01 декабря 2023
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Год успехов и потрясений ChatGPT: чатбот «празднует» день рождения

Путешествие OpenAI длиною в год было ничем иным, как фильмом-блокбастером. Все началось с ослепительного дебюта ChatGPT, покорившего сердца и умы по всему миру. ChatGPT стал технологической сенсацией века: от странных «галлюцинаций» до спасения людей.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Да, чатбот отпраздновал свой день рождения, в офисе, возможно, была праздничная атмосфера, однако недавние события могли немного испортить всем праздник. Напомним, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман столкнулся с неожиданным увольнением. Совет директоров обвинил Альтмана в недостаточной честности.

Однако, менее чем через неделю, Альтман триумфально вернулся, сместив тех, кто его предал, и оставив всех в недоумении, что же будет дальше.

С учетом того, что ChatGPT насчитывает больше 100 миллионов ежемесячных пользователей и превращается в усовершенствованную Siri, бурная корпоративная история OpenAI - это история для книг. Это был год взлетов, падений и потрясающих сюрпризов в OpenAI, о которых вы можете прочитать подробнее в источнике.

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