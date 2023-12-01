Год успехов и потрясений ChatGPT: чатбот «празднует» день рождения

Да, чатбот отпраздновал свой день рождения, в офисе, возможно, была праздничная атмосфера, однако недавние события могли немного испортить всем праздник. Напомним, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман столкнулся с неожиданным увольнением. Совет директоров обвинил Альтмана в недостаточной честности.

Однако, менее чем через неделю, Альтман триумфально вернулся, сместив тех, кто его предал, и оставив всех в недоумении, что же будет дальше.

С учетом того, что ChatGPT насчитывает больше 100 миллионов ежемесячных пользователей и превращается в усовершенствованную Siri, бурная корпоративная история OpenAI - это история для книг. Это был год взлетов, падений и потрясающих сюрпризов в OpenAI, о которых вы можете прочитать подробнее в источнике.