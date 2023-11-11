Гонконг уже разрешил торговать биткоин-ETF, но только «избранным»

Местный регулятор, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга, позволит «некоторым состоятельным клиентам» крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS Group AG и британского банка HSBC Holdings plc торговать фьючерсами. Речь идёт об очень небольшом количестве людей.

Клиентам станут доступны три биткоин-ETF: Samsung Bitcoin Futures Active, CSOP Bitcoin Futures и CSOP Ether Futures ETF. Из контекста сообщения Bloomberg следует, что формально идёт подготовка к этому процессу, но де-факто фьючерсы уже открыты для клиентов.