Наука и технологии
12:00, 12 января 2024
1 мин.

Гонконгский стартап представил пианино для собак

Во время выставки CES 2024 гонконгский стартап Zoo Gears представил уникальное музыкальное устройство TheButter, созданное специально для собак. Теперь домашний питомец сможет научиться играть на пианино.

Zoo Gears

Zoo Gears

Этот четырехклавишный инструмент с подсветкой направляет вашего питомца через последовательность огоньков, каждый из которых порождает мелодичные ноты. После выступления можно поощрить четвероногого музыканта лакомством.

Zoo Gears, завоевавшая популярность на Kickstarter в 2023 году, превзошла свою финансовую цель в четыре раза. TheButter теперь доступен для покупки в США и включает приложение для тренировок.

Также стартап разрабатывает дополнительный продукт TheBiscuit – автоматический диспенсер еды.

Автор:Булат Кармак
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.