Это вызывает серьезные опасения по поводу приверженности Big Tech честности выборов. Их «меры предосторожности» выглядят скорее как позерство, чем реальная защита, пишет издание.

Как Gizmodo обошел предполагаемые меры защиты?

Gemini: они убедили модель в своих способностях, ссылаясь на «способности» ChatGPT или заявляя о своих собственных «знаниях». Внезапно Gemini с радостью написала контент в поддержку Байдена или Трампа.

ChatGPT: Они просто запросили текст политической кампании для определенной демографической группы, и ChatGPT согласился. Сгенерированное ИИ письмо от Байдена с утверждением о несуществующей дате выборов? Легко.

OpenAI и Google заявляют о прозрачности и «профилактических» усилиях, но результаты говорят сами за себя. Эти многомиллиардные компании, оседлавшие волну ИИ, похоже, довольствуются хлипкими гарантиями, разглагольствуя о высоких PR-обещаниях.