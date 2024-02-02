Google и Microsoft начнут привлекать индийских специалистов для разработки ИИ

Скоро в Индию приедет глава Microsoft Сатья Наделла. Он планирует встретиться с представителями разных компаний и организовать тренинг для как минимум 100 тысяч местных разработчиков в сфере ИИ. Ближайшая встреча состоится в городе Бангалор — одном из крупнейших технологических центров Индии. Вторая в — Мумбаи.

Примерно в это же время в Индию прибудет и директор по научным исследованиям Google Джефф Дин. Он также посетит Бангалор и встретится с программистами, исследователями и основателями стартапов. Дин обсудит с индийскими специалистами роль Индии в развитии технологий ИИ, а также их воздействие на социум.