Google изобрела браслет для управления AR-очками

Браслет оснащен источником электромагнитного излучения, который направляет излучение в ИК-диапазоне на запястье пользователя, и инфракрасным детектором, который создает двумерные изображения области кожи запястья.

Эти изображения анализируются для определения жестов пользователя.

Система использует обученную модель для определения изменений в биометрических показателях, таких как индекс перфузии (PI), между кадрами изображения. Затем эти изменения преобразуются в определенные движения рук или пальцев, позволяя управлять AR-очками.

Этот патент представляет собой значительный шаг вперед в развитии технологий AR, предлагая более естественный и интуитивно понятный способ взаимодействия с дополненной реальностью.

Ожидается, что такой подход улучшит пользовательский опыт и расширит возможности применения AR в различных областях.