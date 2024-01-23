Наука и технологии
Опубликовано 23 января 2024, 21:45
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Google изобрела браслет для управления AR-очками

Google получила патент на новый способ управления дополненной реальностью (AR) с помощью браслета, который позволяет пользователям взаимодействовать с AR-очками через жесты.
ITHome

ITHome

Браслет оснащен источником электромагнитного излучения, который направляет излучение в ИК-диапазоне на запястье пользователя, и инфракрасным детектором, который создает двумерные изображения области кожи запястья.

Эти изображения анализируются для определения жестов пользователя.

Система использует обученную модель для определения изменений в биометрических показателях, таких как индекс перфузии (PI), между кадрами изображения. Затем эти изменения преобразуются в определенные движения рук или пальцев, позволяя управлять AR-очками.

Этот патент представляет собой значительный шаг вперед в развитии технологий AR, предлагая более естественный и интуитивно понятный способ взаимодействия с дополненной реальностью.

Ожидается, что такой подход улучшит пользовательский опыт и расширит возможности применения AR в различных областях.

Автор:Булат Кармак
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