Наука и технологии
Опубликовано 22 января 2024, 03:45
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Google поставил перед собой амбициозные цели на 2024 год

Генеральный директор Google Сундар Пичаи обозначил амбициозные цели компании на 2024 год, сделав акцент на искусственном интеллекте, персональных вычислениях и корпоративных облачных платформах. В служебной записке, разосланной по всей компании, Пичаи выделил семь ключевых направлений.
Pawel Czerwinski

Pawel Czerwinski

Создать самый совершенный, безопасный и ответственный ИИ в мире: Google продолжит инвестировать в разработку полезного, беспристрастного и надежного ИИ.

- Повышение уровня знаний, обучения, креативности и производительности: Google сосредоточится на разработке инструментов и технологий, которые помогут людям учиться, творить и быть продуктивными.

  • Создание наиболее полезных персональных вычислительных платформ и устройств: Google будет вкладывать средства в разработку Android, Chrome и других платформ, которые облегчат людям использование компьютеров и смартфонов.

  • Предоставление организациям и разработчикам возможности внедрять инновации в Google Cloud: Google продолжит инвестировать в свою облачную платформу, чтобы облегчить предприятиям хранение, управление и анализ данных.

  • Предоставление самых надежных в мире продуктов и платформ: Google продолжит уделять первостепенное внимание безопасности и конфиденциальности в своих продуктах и сервисах.

  • Создать Google, который будет уникальным для гуглеров и всего мира: Google сосредоточится на создании более инклюзивного и справедливого рабочего места.

  • Повышение скорости, эффективности и производительности компании, а также долговременная экономия средств: Google продолжит оптимизировать свою деятельность, чтобы сделать компанию более эффективной.

Автор:Армен Зангиев
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