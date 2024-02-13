Опубликовано 13 февраля 2024, 03:00
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Google потратит €25 млн, чтобы в Европе научились использовать ИИ
Google объявил о выделении € 25 млн для поддержки обучения европейцев использованию искусственного интеллекта (ИИ). Эти средства будут доступны для социальных предприятий и некоммерческих организаций, сфокусированных на помощь тем, кто может получить максимальную выгоду от обучения.
Ferra.ru
Компания запустит серию «Школ Роста», направленных на поддержку предприятий в использовании ИИ для расширения своего бизнеса. Вместе с тем Google расширит свои бесплатные онлайн-курсы по обучению искусственному интеллекту на 18 языков.
Google также планирует открыть серию «Академий Роста для стартапов» в Европе, Ближнем Востоке и Африке. Этот проект не будет иметь ограничений на акции и призван поддержать стартапы, использующие искусственный интеллект для решения ключевых социальных проблем в области здравоохранения, образования и кибербезопасности.