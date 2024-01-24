Google представила функции обмена сообщениями на основе ИИ для Android Auto

При получении длинных текстов или сообщений в групповом чате ИИ Google будет автоматически генерировать резюме, а система с помощью Google Assistant будет устно сообщать содержание, не требуя ручного чтения.

Кроме того, Android Auto будет предлагать варианты ответов для более быстрого и простого реагирования. Она даже может использовать данные Google Maps, чтобы сообщить другим о предполагаемом времени вашего прибытия.

Несмотря на то, что реальное использование этих новых функций еще не опробовано, водителям следует помнить, что даже кратковременное взаимодействие с автомобильными развлекательными системами может отвлекать от вождения на высоких скоростях, создавая потенциальную опасность. Хотя использование ИИ для ответа на сообщения может быть более безопасным, чем непосредственная проверка телефона, необходимо сохранять бдительность.