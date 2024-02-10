Google призналась, что сохраняет всю информацию, которая проходит через Gemini

В связи с этим компания призвала пользователей не сохранять и не передавать при пользовании этими устройствами и приложениями никакую личную и прочую конфиденциальную информацию. Оказалось, что всю информацию читают, маркируют и обрабатывают сотрудники Google, но не понятно, это люди, работающие в штате или привлекаемые со стороны. И тогда встаёт критический вопрос безопасности данных.

При этом Google стремится предоставить пользователям прозрачность использования Gemini: автоматическое сохранение и обработку данных можно контролировать, отключив активность приложений на панели «Моя активность», которая по умолчанию включена.

Но храниться информация всё равно будет в течение 72 часов, «чтобы поддерживать безопасность и надёжность, а также улучшать приложения Gemini». Так в Google понимают конфиденциальность.

«Пожалуйста, не указывайте в разговорах конфиденциальную информацию или любые другие данные, если не хотите, чтобы их видел наш сотрудник или чтобы Google использовала их для улучшения своих продуктов, услуг и технологий машинного обучения», — сказано в инструкции Google.