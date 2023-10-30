Google проложит интернет-кабель по дну Тихого океана

В скором времени доступ к высокоскоростному Интернету получат тихоокеанские острова Микронезия, Кирибати, Маршалловы острова, Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы острова, Тимор-Лешти, Тувалу и Вануату. Правительства Австралии и США инвестируют в этот амбициозный проект 50 и 15 млн долларов соответственно.

Миссия Google по обеспечению глобальной связи призвана изменить цифровой ландшафт под волнами Тихого океана, повысить устойчивость кибербезопасности и обеспечить связь этих стран с миром.