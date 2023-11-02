Google запустит «мемный» домен для размещения сайтов в интернете

Его появление, несомненно, добавит изюминку в процесс выбора доменных имен, ведь теперь можно будет создавать игривые и запоминающиеся адреса сайтов.

Команда The Verge уже успела поэкспериментировать, подбирая различные слова для проверки доступности доменов .ing через поиск GoDaddy.

Оказалось, что некоторые популярные слова с окончанием -ing обойдутся в кругленькую сумму: например, think.ing и buy.ing стоят $38 999.99 и $129 999.99 в год соответственно. Тем не менее, есть и более доступные варианты, так что удачи в поиске!

Не менее интересным является и то, что Google Registry также работает над доменом верхнего уровня .meme.

Согласно публикации в блоге Google Registry от августа, в настоящее время домен .meme находится в периоде ограниченной регистрации. Ранний доступ к .meme откроется 28 ноября, а с 5 декабря домен станет доступен всем желающим.