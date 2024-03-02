Опубликовано 02 марта 2024, 11:15
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GPS-слежку за мигрантами в Великобритании признали незаконной
Использование правительством Великобритании GPS-трекеров на мигрантах было признано незаконным Управлением комиссара по информации (ICO), регулирующим защиту данных в стране. Это решение было принято после 18-месячной экспериментальной программы, в рамках которой до 600 мигрантов были вынуждены носить трекеры на лодыжках.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Пилотная программа, курируемая Министерством внутренних дел, по мнению ICO, нарушила закон Великобритании о защите данных. Агентство указало на два ключевых недостатка — недостаточная оценка воздействия на частную жизнь и отсутствие прозрачности.
Постановление обязывает Министерство внутренних дел обновить политику GPS-слежения в течение 28 дней. Кроме того, ICO может наложить штраф в размере до 17,5 млн фунтов стерлингов (22 млн долларов) или 4% от оборота Министерства внутренних дел, в зависимости от того, что больше, если программа будет возобновлена без устранения этих проблем.