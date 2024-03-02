GPS-слежку за мигрантами в Великобритании признали незаконной

Пилотная программа, курируемая Министерством внутренних дел, по мнению ICO, нарушила закон Великобритании о защите данных. Агентство указало на два ключевых недостатка — недостаточная оценка воздействия на частную жизнь и отсутствие прозрачности.

Постановление обязывает Министерство внутренних дел обновить политику GPS-слежения в течение 28 дней. Кроме того, ICO может наложить штраф в размере до 17,5 млн фунтов стерлингов (22 млн долларов) или 4% от оборота Министерства внутренних дел, в зависимости от того, что больше, если программа будет возобновлена без устранения этих проблем.