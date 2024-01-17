Наука и технологии
07:30, 17 января 2024
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Greenpeace назвала биткоин-ETF новой угрозой для окружающей среды

Французская экологическая организация Greenpeace с критикой набросилась на Комиссию по ценнным бумагам и биржам США (SEC) за признание спотового биткоин-ETF. По мнению Greenpeace, это усилит и без того негативное влияние майнинга на состояние окружающей среды.
Ferra.ru

Ferra.ru

В своих публикациях в соцсети Х Greenpeace заявила, что из-за растущей цены ETF усилятся и потребности майнеров в электричестве, что приведёт к большему потреблению ресурсов и, как следствие, — к росту выбросов углекислого газа из-за ископаемого топлива.

Организация призвала криптовалютные компании к изменению существующих методов майнинга и инвестициям в развитие возобновляемых источников энергии. Об этом Greenpeace как раз возразили критики её позиции, объяснив, что компании, добывающие BTC, достаточно вкладываются в возобновляемую энергетику.

«Когда цена биткоина растёт, растёт и его воздействие на окружающую среду. Майнеры используют больше электроэнергии […]. Эта электроэнергия производится преимущественно за счёт ископаемого топлива, что приводит к увеличению выбросов углекислого газа и водопотребления», — утверждает в Greenpeace.

Автор:Андрей Кадуков
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