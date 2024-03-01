Опубликовано 01 марта 2024, 16:30
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Группа выпустила песню на куске пиццы. Да, вы все правильно поняли
Забудьте о виниловых пластинках и даже кассетах. Кентуккийская трэш-метал группа Belushi Speed Ball поднялаcm на совершенно новый уровень, выпустив свой последний сингл «My Favorite Color is Pizza» на куске настоящей пиццы.
Ferra.ru / Kandinsky 3
И это не просто новаторский трюк. Пиццe сохранилb в смоле и оснастили миниатюрным динамиком и кнопкой воспроизведения. Belushi Speed Ball известны своим звучанием «Pizza Thrash» — поджанром трэш-метала, для которого характерны энергичные риффы и юмористические тексты, часто отсылающие к поп-культуре и повседневной жизни. Вокалист Винни Крастеллано заявил: «Мы с гордостью стали первой группой „Pizza Thrash“, выпустившей песню на физическом куске пиццы».
Это не первый опыт группы в области нетрадиционных музыкальных форматов. Они уже выпускали музыку на игровых картриджах, винтажных игрушках и VHS-кассетах. Не менее эклектичен и их мерчендайз: фигурки, скейтборды и даже ланч-боксы.