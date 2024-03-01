Группа выпустила песню на куске пиццы. Да, вы все правильно поняли

И это не просто новаторский трюк. Пиццe сохранилb в смоле и оснастили миниатюрным динамиком и кнопкой воспроизведения. Belushi Speed Ball известны своим звучанием «Pizza Thrash» — поджанром трэш-метала, для которого характерны энергичные риффы и юмористические тексты, часто отсылающие к поп-культуре и повседневной жизни. Вокалист Винни Крастеллано заявил: «Мы с гордостью стали первой группой „Pizza Thrash“, выпустившей песню на физическом куске пиццы».