Наука и технологии
Опубликовано 18 февраля 2024, 06:45
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Губернатор Нью-Йорка решил криминализировать ИИ-дипфейки

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул (Kathy Hochul) предложила закон, предусматривающий уголовную ответственность за некоторые виды использования искусственного интеллекта (ИИ), которые считаются «обманчивыми или вредными».
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Предлагаемые законы подразумевают сделать незаконным распространение дипфейк фотографий, видео или аудио, запретить несанкционированное использование чужого голоса в рекламе, расширить законодательства для борьбы с принуждением, выдачей себя за человека и кражей личных данных, связанными с ИИ, и другого подобного рода мер.

Эти предложения выдвигаются на фоне растущей «национальной обеспокоенности» потенциальным неправомерным использованием ИИ. Нью-Йорк таким образом присоединяется к Калифорнии и другим штатам, «стремясь найти баланс между инновациями и регулированием».

Законодательство, по словам губернатора, направлено на то, чтобы снабдить правоохранительные органы инструментами для борьбы со злоумышленниками, использующими ИИ.

Предложения включены в бюджетный план Хочул, который должен быть утвержден законодательным собранием штата к марту.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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